Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China Industrieproduktion im August unter Erwartungen

Die chinesische Industrieproduktion hat sich im August weiter abgeschwächt. Sie legte um 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Juli hatte das Wachstum noch bei 4,8 Prozent gelegen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im August mit einem Wachstum von 5,2 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen in den Städten erhöhten sich im Zeitraum von Januar bis August um 5,5 Prozent.

Chinas Premier stellt Wachstumsziel von 6 Prozent in Frage

Der chinesische Premierminister Li Keqiang hat eingeräumt, dass es "sehr schwierig" für die Wirtschaft des Landes sein wird, im aktuellen globalen Klima mit einer jährlichen Rate von 6 Prozent oder mehr zu wachsen. "Für China ist es vor dem Hintergrund einer komplizierten internationalen Situation und einer relativ hohen Basis sehr schwierig, ein Wachstum von 6 Prozent oder mehr aufrechtzuerhalten", sagte Li einem Reuters-Bericht zufolge, der auf einem Interview mit russischen Medien beruhte, das auf der offiziellen Website der chinesischen Regierung veröffentlicht wurde.

Trump genehmigt Freigabe nationaler Ölreserven nach Angriffen in Saudi-Arabien

Nach den Drohnenangriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien hat US-Präsident Donald Trump die Freigabe von Öl aus den US-Reserven genehmigt. Er habe erlaubt, bei Bedarf auf die strategische Reserve zurückzugreifen, schrieb Trump im Onlinedienst Twitter. In welchem Umfang dies geschehen soll, müsse noch festgelegt werden. Zur Begründung schrieb Trump, der Angriff wirke sich möglicherweise auf die Ölpreise aus.

Brent-Ölpreis steigt nach Angriff auf Saudi-Ölanlagen

Nach dem Drohnenangriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende schießen die Ölpreise nach oben. Am Montagmorgen verteuert sich die global gehandelte Ölsorte Brent im asiatisch dominierten Handel um rund 10 Prozent auf 66,18 Dollar je Barrel. US-Rohöl der Sorte WTI legt um rund 9 Prozent zu auf 59,69 Dollar. Derartige Preissprünge wurden zuletzt im Februar 2016 beobachtet.

Ruhani fordert Ende der "amerikanischen Aggression" in der Region

Nach den Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien hat Irans Präsident Hassan Ruhani Vorwürfe der USA zurückgewiesen, dass sein Land für die Attacken verantwortlich sei. Die USA wollten mit ihren Vorwürfen nur davon ablenken, dass ihr Verbündeter Saudi-Arabien ständig Luftangriffe auf Jemen fliege und Menschen töte, sagte Ruhani. Die USA müssten eingestehen, "dass ihre Präsenz in der Region die Probleme schafft", fügte Ruhani hinzu.

Jura-Professor und Medienmogul in Tunesien in der Stichwahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien sind der unabhängige Jura-Professor Kais Saied und der im Gefängnis sitzende Medienmogul Nabil Karoui nach eigenen Angaben in die Stichwahl eingezogen. Beide Lager stützten sich auf zwei am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale veröffentlichte gleichlautende Prognosen, wonach Saied vier Prozentpunkte vor Karoui lag. Die Wahlbeteiligung lag nach Behördenangaben bei 45 Prozent und damit deutlich niedriger als 2014.

Präsidentenwahl in Algerien entsprechend dem Willen der Armee am 12. Dezember

Ungeachtet von Massenprotesten soll in Algerien am 12. Dezember ein neuer Präsident gewählt werden. Dies verkündete der übergangsweise amtierende Staatschef Abdelkader Bensalah in einer Fernsehansprache. Damit folgte er exakt den "Empfehlungen" der mächtigen Militärs im Land und ignorierte die Protestbewegung, die einen späteren Urnengang will. Bei der Wahl wird ein Nachfolger von Abdelaziz Bouteflika gesucht, der angesichts der landesweiten Proteste Anfang April zurückgetreten war.

Europäische Arbeitgeber warnen vor No-Deal-Brexit

Der europäische Arbeitgeberverband Business Europe hat eindringlich vor einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen gewarnt. Ein No-Deal-Brexit wäre "eine Katastrophe", teilte der Verband mit. Ein ungeordneter Austritt "wäre für alle Seiten äußerst schädlich", erklärte der Geschäftsführer des Verbands, Markus J. Beyrer.

+++ Konjunkturdaten +++

China Einzelhandelsumsatz Aug +7,5% gg Vorjahr

China Einzelhandelsumsatz Aug +0,66% gg Vormonat

Indonesien Exporte Aug 14,28 Mrd USD

Indonesien Importe Aug 14,20 Mrd USD

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.