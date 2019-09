Die Euroboden GmbH geht in die Vollen und startet heute ihr öffentliches Anleiheangebot: Platziert wird eine neue Schuldverschreibung 2019/24 über bis zu 40 Mio. EUR. "Euroboden III" soll bereits am 1.Oktober an der Frankfurter Wertpapierbörse "ausbauen". Der Bauträger und Immobilienprojektierer geht heute mit seiner inzwischen dritten KMU-Anleihe an den Start. Das Angebot läuft vom 16. bis zum 27. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...