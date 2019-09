Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach einem Angriff auf die größte Erdölraffinerie in Saudi-Arabien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. In einem von Überkapazitäten geprägten Umfeld seien höhere Treibstoffpreise das Letzte, was der Sektor braucht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Air France-KLM sei in diesem Jahr nicht so gut gegen Ölpreisschwankungen abgesichert wie andere Fluggesellschaften./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 06:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-16/09:34

ISIN: FR0000031122