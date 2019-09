Die Dürre am deutschen Markt für Börsengänge (IPO) hat ein Ende (s. "Unsere Meinung" auf S.?1). Und mit Teamviewer stürmt dabei gleich ein veritables Einhorn an die Deutsche Börse, also ein Unternehmen, das schon vor seiner Erstnotiz mit mehr als 1 Mrd. Euro bewertet wird.Das Softwareunternehmen aus Göppingen bietet bis zum 24.9. maximal 84 Mio. Aktien in einer Preisspanne von 23,50 bis 27,50 Euro zur Zeichnung an. Am 25.9. soll die Aktie erstmals im Prime Standard gehandelt werden. Vieles deutet dabei auf einen sehr erfolgreichen Börsengang hin. Das Orderbuch der Konsortialbanken - an der Spitze Goldman Sachs und Morgan Stanley - war bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist (12.9.) voll. Die sich abzeichnende mehrfache Überzeichnung des Angebots wird dafür sorgen, dass der Ausgabepreise eher am oberen Ende der Preisspanne erfolgen wird. Im Grauhandel per Erscheinen wird dem Papier (29,00 Euro; DE000A2YN900), das später ein MDAX-Kandidat sein wird, zudem aktuell ein Zeichnungsgewinn von rd. 5% ...

