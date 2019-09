Vonovia SE 0.64% finelabels (FLB1899): Goldman Sachs hat die mit "Buy" eingestuften Aktien von Vonovia zusätzlich auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von € 51,50 auf € 57,20 Euro angehoben. Das könnte heute Bewegung in meinen Depotwert bringen. (16.09. 07:43) >> mehr comments zu Vonovia SE: www.boerse-social.com/launch/aktie/vonovia_se Under Armour -2.72% assbo (GLTRNDFO): Am 12.09. ist ein limitierter kaufauftrag für 100 Aktien von Under Armour zum Kurs von rd. 19,40 € ausgeführt worden. Der Grund für die Investition in diesen Wert liegt darin,dass ich eine Bodenbildung mit einem Turnaround sehe. Der erste Vesuch Ende Juli ist noch nach einem Ausbruch über die Widerstandszone bei knapp ...

