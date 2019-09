Zürich (awp) - Die Aktien des österreichischen Halbleiterhersteller AMS geben am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt überdurchschnittlich nach. Am Morgen gab der in Zürich kotierte Blue Chip neue Details zur geplanten Übernahme des Konkurrenten Osram bekannt. Und Osram empfiehlt die Offerte nun zur Annahme. Um 09.40 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...