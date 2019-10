Der österreichische Sensorspezialist ams denkt nach der geplatzten Übernahme des deutschen Lichtkonzerns OSRAM laut Insidern über eine neue Offerte nach.Der ams-Aufsichtsrat wolle einen solchen Schritt in seiner Sitzung an diesem Freitag besprechen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Falls ams einen neuen Anlauf wage, müsse das Gebot je Aktie mindestens bei den 41 Euro aus der gescheiterten Offerte liegen, ...

