MÜNCHEN, Germany , Sept. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) . (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), gibt heute bekannt, dass das Workday Unternehmen Adaptive Insights, im "Leaders Quadrant" des 2019 Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions (https://www.workday.com/de-de/forms/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions.html) 1 für seine Adaptive Insights Business Planning Cloud ausgezeichnet wurde. Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem sich Adaptive Insights als Leader positionieren konnte.



Organisationen jeglicher Größe und aus allen Branchen müssen heute schneller und agiler als je zuvor operieren. Mehr als 4.350 Unternehmen haben sich aus diesem Grund für Adaptive Insights entschieden, um einen kontinuierlichen, umfassenden und kooperativen Ansatz zur Geschäftsplanung gewährleisten zu können. Dieser soll sie in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen, die auf handfesten Informationen basieren, in kurzer Zeit zu treffen.

Workday hat Adaptive Insights im Jahr 2018 übernommen, um seine Produkte, einschließlich Workday Financial Management und Workday Human Capital Management, zu komplettieren. Workday bietet damit seinen Kunden die Möglichkeit, unternehmensübergreifend zu planen, auszuführen und zu analysieren, und dies alles aus einem KI-gestützten System heraus. Mit dieser Vision und um Kunden besser unterstützen zu können, verschmilzt Adaptive Insights perfekt mit den Anwendungen der Workday Suite als Teil der Power of One (https://blog.adaptiveinsights.com/perspective/the-power-of-one-for-everyone/) - eine Datenquelle, ein Sicherheitsmodell, ein Nutzererlebnis und eine Workday Community.

Darüber hinaus hat Adaptive Insights im vergangenen Jahr seine operativen Planungsfunktionen um die Personalplanung und die Elastic Hypercube Technologie für große und komplexe Geschäftsmodelle erweitert und hat zudem in eine überragende Erkennung von Anomalien investiert, die Kunden die Möglichkeit bietet, mögliche Fehler in Budgets, Forecasts, Szenarien und anderen Modellen zu erkennen. Von diesen Meilensteinen profitieren sowohl Workday also auch nicht-Workday-Kunden, da Adaptive Insights weiterhin an der engen Verzahnung mit den Plattformen von Drittherstellern arbeitet, um die führende Geschäftsplanungslösung für jede Organisation anzubieten.

Kommentare:

"Wir sind überzeugt, dass die Auszeichnung von Gartner als führender Anbieter von Cloud-Finanzplanungs- und Analyselösungen im dritten Jahr in Folge den strategischen Wert einer Business-Planungsplattform aufzeigt, die leistungsstark, kollaborativ und in einem einzigen System integriert ist", sagte Tom Bogan, CEO Adaptive Insights. "Finanzteams nehmen eine einflussreichere Rolle bei der Durchführung der digitalen Transformation in ihren Unternehmen ein und die Unternehmensplanung ist ein Eckpfeiler dieser Veränderung. Mit Adaptive Insights haben Kunden die geschäftliche Flexibilität, die sie für die Zukunft benötigen und können sich im schnelllebigen Geschäftsumfeld von heute behaupten."

Zusätzliche Informationen:

Ein kostenloses Exemplar des Berichts finden Sie unter https://www.workday.com/de-de/forms/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions.html (https://www.workday.com/de-de/forms/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions.html)

(https://www.workday.com/de-de/forms/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions.html) Für weitere Informationen über die Innovation von Workday in der Planung lesen Sie bitte: Planning for the Future with the Power of One (https://blogs.workday.com/planning-for-the-future-with-the-power-of-one/) by Barbara Larson, General Manager, Workday Financial Management It's always great to see innovation acknowledged (https://blog.adaptiveinsights.com/perspective/leading-with-innovation/) by Connie DeWitt, Chief Marketing Officer, Adaptive Insights



Haftungsausschluss

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung von Gartners Forschungseinrichtung ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner Peer Insights Reviews stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und stellen nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar.

Über Adaptive Insights

Adaptive Insights, ein Workday-Unternehmen, treibt eine neue Generation der Geschäftsplanung voran. Die Adaptive Insights Business Planning Cloud fördert die Agilität des Unternehmens in einer sich schnell verändernden Welt. Sie ist wegweisend für die Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Unternehmen,die zusammenarbeiten, Erkenntnisse gewinnen und schneller intelligentere Entscheidungen treffen. Die Lösung bietet einen leistungsstarken Modellansatz für Unternehmen jeder Größe und jeden, der innerhalb der Organisation plant. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.adaptiveinsights.com (http://www.adaptiveinsights.com/).

Über Workday

Workday (http://www.workday.de/) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (http://www.workday.com/de/applications/financial_management.php)- und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte forward-looking statements, auf die Zukunft gerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und dem Nutzen der Workday-Lösungen. Wörter wie "glauben", "wahrscheinlich", "werden", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sind Kennzeichen solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen immer gewissen Risiken oder Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen. Weichen Entwicklungen von den Annahmen ab, so kann dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aussagen haben. Unwägbarkeiten können zum Beispiel zu tun haben, sind aber nicht beschränkt auf, mit unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des Formulars 10-Q für das Fiskaljahr, das am 31. Juli 2019 endete, und unsere zukünftigen Reports, die wir bei der SEC einreichen werden. Die damit verbundenen Unwägbarkeiten können dazu führen, dass Vorhersagen nicht wie angenommen eintreffen. Workday wird zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nach deren Veröffentlichung nicht mehr anpassen.

Jegliche noch nicht veröffentlichten Dienste, Features oder Funktionen, die in diesem Dokument, auf unserer Website oder weiteren Pressemeldungen oder öffentlichen Statements genannt werden, können sich noch ändern. Zudem kann sich Workday entscheiden, diese nicht zu veröffentlichen. Kunden oder potenzielle Kunden von Workday, Inc. sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten, Features oder Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

© 2019. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday Logo sind eingetragene Markenzeichen von Workday, Inc.





