Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Verschiedene Mitglieder des EZB-Rates haben am Freitag die jüngsten Beschlüsse der Notenbank kritisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor allem die nationalen Notenbankchefs aus Deutschland, den Niederlanden und Österreich hätten die Notwendigkeit und die Wirksamkeit des am Vortag verkündeten Maßnahmenpakets infrage gestellt. Die Kritik offenbare, dass der EZB-Rat im Vorfeld des Wechsels an der Spitze der Institution per 1. November zunehmend gespalten sei im Hinblick auf den für die Zukunft "richtigen" Expansivgrad der Geldpolitik in der Eurozone. (16.09.2019/alc/a/a) ...

