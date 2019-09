Wien (www.anleihencheck.de) - Kräftig abwärts ging es im August für viele Schwellenländer-Aktienmärkte; der MSCI-EM-Index gab um rund 5% nach, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Zum Teil sei dieses deutliche Minus allerdings auf schwächere EM-Währungen zurückzuführen (die MSCI-Indices würden in US-Dollar berechnet). Die entwickelten Aktienmärkte hätten sich besser gehalten, mit einem Rückgang um 2,2%. Sowohl Aktien als auch Anleihen der Schwellenländer hätten im August Abflüsse seitens internationaler Investoren verzeichnet; bei den Anleihen vor allem jene in lokaler Währung. Argentinien sei hier abrupt in den Fokus gerückt. Nachdem Amtsinhaber Macri gegen den peronistischen Präsidentschaftskandidaten Fernandez in einer Vorwahl überraschend klar unterlegen habe, seien die Kurse argentinischer Aktien und Anleihen sowie der Wechselkurs des Argentinischen Peso massiv eingebrochen. Die Märkte würden derzeit bereits eine neuerliche Staatspleite des Landes einpreisen, doch ob sich dieses Szenario bewahrheiten werde, sei noch keineswegs sicher. ...

