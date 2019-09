Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schwächte sich zum Wochenschluss ab und notierte im Tief bei 172,18 das niedrigste Niveau seit Anfang August, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Während die Ereignisse in Saudi-Arabien und die Drohgebärden von US-Präsident Trump gegen die Urheber des Anschlags für Unterstützung sorgen könnten, weise die technische Ausgangslage des Dezember-Kontrakts auf Abwärtsrisiken hin. So sei der MACD gen Süden gerichtet, das Kursmomentum sei negativ und das 38,2%-Retracement (von 168,65 bis 176,86) sei unterschritten worden. Auch das Kursziel aus der Trendwendeformation (Doppeltop) bei 172,50 sei bereits erreicht worden. Weitere Unterstützungen machen wir bei 171,73/83 aus, so die Analysten der Helaba. Der erste Widerstand zeige sich an der 55-Tagelinie bei 173,21. Die Trading-Range liege bei 172,20 bis 173,50. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...