Guten Morgen,der Angriff auf saudische Ölanlagen vermutlich durch jemenitische Huthi-Rebellen dürfte heute und diese Woche an der Börse zumindest beschäftigen. Gut möglich, dass es deswegen zu einer kleineren Korrektur/Pause in der Rallye auf der Spitze kommt, aber mit einer nachhaltigen Unterbrechung rechnen wir noch nicht. Wurden in früheren Jahren Turbulenzen am Ölmarkt gern zum Anlass für selbige am Aktienmarkt herangezogen, so hat sich die Korrelation zwischen den beiden Märkten mittlerweile gelockert. Andere Rohstoffe und Themen sind gewichtiger.

Den vollständigen Artikel lesen ...