Köln (www.fondscheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte verzeichneten im August gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis einen Rückgang in Höhe von 1,2%, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Focus (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die Aktienmärkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex ebenfalls 1,2% verloren. An den Rentenmärkten sei es im August zu einem deutlichen Rückgang des Zinsniveaus gekommen, was zu Kursgewinnen bei Anleihen geführt habe. Der REX-Performanceindex sei um 1,1% angestiegen. ...

