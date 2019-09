Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG Unternehmen: wallstreet:online AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 92,10 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Sehr gutes Halbjahr bestätigt unsere Prognosen. Wir erwarten Umsatzerlöse und Ergebnisse am oberen Ende der Guidance. Kursziel bestätigt: 92,10 EUR Rating: Kaufen. Bei der Analyse des Unternehmens muss der Unterschied zwischen der wallstreet:online AG (w:o AG) und der wallstreet:online Gruppe (w:o Gruppe) beachtet werden. Die wallstreet:online AG ist die Muttergesellschaft und veröffentlicht Einzelabschlüsse. Aktuell werden die Tochterunternehmen noch nicht konsolidiert. Wir gehen davon aus, dass im nächsten Geschäftsjahr eine Konsolidierung erfolgt, was einen noch tieferen Einblick ermöglichen sollte. Neben weiteren Beteiligungen sind unseres Erachtens die wichtigsten Beteiligungen die ARIVA.DE AG, die Markets Inside Media GmbH (boersennews.de) , die ABC New Media AG (finanznachrichten.de), Smart Investor Media GmbH (Smart Investor Magazin) und wallstreet:online Capital AG (fondsdiscount.de). Die wallstreet:online Gruppe konnte zum ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerlöse um 16,4% auf 6,22 Mio. EUR (VJ: 5,34 Mio. EUR ) steigern und lag somit extrapoliert auf das Gesamtjahr am oberen Ende der Umsatzguidance für das Gesamtjahr in Höhe von 5,70 bis 7,00 Mio. EUR . Hintergrund dieses dynamischen Wachstums war weiterhin die hohe Nachfrage nach Online-Marketing. Hierzu beigetragen haben auch die Übernahme der Portale finanznachrichten.de und boersennews.de. Beide Portale bzw. die App Boersennews.de wurde maßgeblich optisch und technisch erneuert, was sehr hohen Zuspruch bei den Nutzern eingebracht hat. In Summe konnten die Page Impressions (PI) nun auf über 150 Mio. gesteigert werden, was sogar über den letzten PI-Zahlen von finanzen.net liegt (AGOF 01.08.19 - 145,90 Mio. PI) und die w:o Gruppe zum aktuellen Marktführer macht. Diese starke Marktposition sollte unseres Erachtens die mögliche Gewinnung von Werbekunden noch weiter vereinfachen, da die Marktführer bei Werbekunden in der Regel überproportional stark nachgefragt werden. Im Einzelabschluss der wallstreet:online AG wurde eine Umsatzsteigerung von 9,6% auf 4,42 Mio. EUR (VJ: 4,03) erzielt. Maßgeblich für die Entwicklung waren steigenden Umsatzerlöse im Ausland, welche sich um 18,6% auf 3,05 Mio. EUR (VJ: 2,57 Mio. EUR ) erhöhten. Insbesondere in den USA und Kanada sind die Kapitalmärkte sehr aktiv und das Unternehmens scheint hier gute Kontakte zu Unternehmen und IR-Agenturen geknüpft zu haben, welche gerne auf die Dienste der wallstreet:online AG zurückgreifen. Durch das sehr skalierbare Geschäftsmodell und die hohe Kostendisziplin kommt es zu deutlichen Ergebnissprüngen und Margenverbesserungen. So konnten im Einzelabschluss der wallstreet:online AG die Kosten nochmals um 2,9% auf 2,34 Mio. EUR (VJ: 2,41 Mio. EUR ) gesenkt werden. Der Grund für den Rückgang der Kosten liegt auch begründet in den zum Teil angefallenen Beratungskosten im Rahmen von Akquisitionen. Durch diese sehr stabile Kostenbasis schlagen sich Umsatzsteigerungen nahezu vollständig auf das Ergebnis vor Steuern nieder (EBT). So konnte das EBT deutlich überproportional um 28,0% auf 2,10 Mio. EUR (VJ: 1,64 Mio. EUR ) gesteigert werden, was einer Margenverbesserung von 40,7% auf 47,5% entspricht. In der gesamten w:o Gruppe wurde ebenfalls eine deutlich überproportionale Ergebnisverbesserung um 21,3% auf 3,28 Mio. EUR (VJ: 2,70 Mio. EUR ) erzielt, was die Marge von 50,6% auf 52,7% hat ansteigen lassen. Im Rahmen der Halbjahreszahlen wurde die Umsatz-Guidance von 10,00 bis 12,50 Mio. EUR bestätigt. Wir glauben, dass die w:o Gruppe, insbesondere nach den getätigten Akquisitionen, bestens aufgestellt ist und erwarten weiterhin Umsatzerlöse am oberen Ende der Guidance. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 gehen wir von Umsatzerlösen in Höhe 12,00 Mio. EUR aus und erwarten eine weitere Steigerung auf 13,20 Mio. EUR im Jahr 2020. Durch die Akquisition der ARIVA.DE AG konnte die die w:o Gruppe nun die finanzen.net gemessen an Page Impressions überholen. Laut dem Management liegen die w:o Gruppen-PI inzwischen bei über 150 Mio., während laut AGOF die PI der finanzen.net zuletzt bei rund 145 Mio. lag (AGOF 01.08.19 - 145,90 Mio. PI). Durch diese starke Marktstellung erwarten wir, dass Werbekunden noch stärker auf das Angebot der w:o Gruppe zurückgreifen werden. Unseres Erachtens verfolgt das Unternehmen aktuell zwei interessante Wachstumsstrategien. Einerseits werden Wettbewerber übernommen, welche durch das Management der w:o deutlich stärker wachsen können und profitabler werden sollte. Andererseits sollte es durch die Zusammenarbeit mit w:o Capital zu signifikanten Synergien im Bereich der Finanzanlagevermittlung kommen, was hohe wiederkehrende Umsatzerlöse generieren könnte. 1) M&A-Strategie Der erste Strategie im Bereich der Akquisition bezieht sich auf die sogenannten ungeschliffenen Diamanten und zeigt sich beispielsweise in den Übernahmen von ARIVA.DE, finanznachrichten.de und zuletzt beim Smart Investor Verlag. Während diese Portale bereits vor der Übernahme profitabel und erfolgreich operiert haben, konnte auch bei der externen Betrachtung erkannt werden, dass die Portale nicht den neuesten Werbestandards entsprochen haben. So wurde vor der Übernahme der w:o AG bei den genannten Portalen beispielsweise kaum eine Mobile-optimierung vorgenommen, nur wenig auf programmatischen Werbeeinkauf gesetzt sowie kaum moderne Designelemente eingesetzt. Mit dem Knowhow der wallstreet:online Gruppe sollten sich diese Portale nochmals deutlich optimieren lassen und für die Benutzerschaft noch attraktiver werden, was die PI nochmals ansteigen lassen sollte. Gleichzeitig profitieren alle Plattformen von den Synergien zwischen den Portalen, einerseits durch die Verlinkungen untereinander, andererseits durch operative Synergien wie z.B. Webhostings. Wir gehen davon aus, dass die Strategie sehr erfolgreich verlaufen sollte und sehen auch zukünftig noch weiteres dynamisches Wachstumspotenzial. Dennoch sollte dieses durch Werbung getriebene Geschäft auch von Zyklizität der Kapitalmärkte abhängen. 2) Online Finanzplattform mit wiederkehrenden Erlösen Im Gegensatz zum zyklischeren Kapitalmarkt-Marketing-Geschäft, sollten wiederkehrende Erlöse aus Bestandsprovisionsgeschäft deutlich planbarer sein. Wir sehen daher den Vorstoß in das Geschäftsfeld der Online-Finanzplattform mit wallstreet:online capital als äußerst positiv an. Dies würde dem Unternehmen eine sehr stabile Umsatzbasis bescheren auch, wenn dieser Geschäftsbereich eine leicht geringe Marge aufweisen sollte. Durch die teilweise Akquisition der w:o capital (ca. 30%) sollte dieses Vorhaben gelingen und sollte gut planbare Transaktionserlöse liefern. Im Rahmen der Akquisition wurde auch eine Option auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung bis 2020 erteilt. Somit könnte sich die Online-Community zu einer Online Finanzplattform weiterentwickeln. Die w:o capital vertreibt größtenteils Fonds ohne Ausgabeaufschlag, aber erhält für das vermittelte Volumen eine Bestandsprovision. Diese jährliche Bestandsprovision sollte zuverlässige Cashflows für die w:o Gruppe generieren. Besonders interessant wird diese Strategie im Zusammenspiel mit den breiten Bestand der Portale der w:o Gruppe, welche alle die Finanzdienstleistungen der w:o capital bewerben könnten. Durch diese hohe Adressierbarkeit der bereits interessierten Zielgruppe könnte die Vision der w:o Gruppe zur ??zgrößten unabhängigen Multi-Brokerage-Plattform" zu werden bereits in nahe Zukunft erreicht werden. Neben der Umsatzguidance wurde im Rahmen der Halbjahreszahlen auch die Ergebnis-Guidance von 5,70 bis 7,00 Mio. EUR EBT bestätigt. Wir gehen davon aus, dass sich durch das äußerst skalierbare Geschäftsmodell sich die Margen weiter steigen lassen und erwarten ein EBT in Höhe von 6,90 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019 und einer weitere überproportionale Ergebnisverbesserung im Jahr 2020 auf 7,91 Mio. EUR Vor dem Hintergrund guten Zahlen bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 92,10 EUR und vergeben wiederholt das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18997.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.09.2019 (11:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 16.09.2019 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

