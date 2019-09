Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 163 auf 151 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine gesunkene Bewertung europäischer, auf den Einzelhandel spezialisierter Immobiliengesellschaften sei auf breiter Front zu beobachten, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Papiere von Unibail-Rodamco-Westfield halte er allerdings für werthaltig. Die Dividendenrendite belaufe sich auf 8 Prozent./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 04:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-16/10:32

ISIN: FR0013326246