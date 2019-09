flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich zum Handelsschluss am Montag uneinheitlich. Während die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen blieben, fiel vor allem Hang Seng Index aus Hongkong auf, der über 1 Prozent abgab. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.387,68 Punkten wesentlich schwächer. Nach den Attacken auf saudische Ölanlagen zog der Ölpreis zeitweise über 10 Prozent an. Dies könnte den Markt zurück in den "Risk-off"-Modus drängen.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursplus von 0,47 Prozent bei 12.468,53 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum übergeordneten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.498/12.656/13.034 und 13.187 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen kämen bei 12.328/12.125/11.961 und 11.797 Punkten in Betracht. Die nächste offene Kurslücke zur Unterseite wäre bei 12.292,14 Punkten geschlossen.

