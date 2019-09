Nach Darstellung von SMC-Research hat die FCR Immobilien AG für das erste Halbjahr sehr gute Zahlen vorgelegt, die vor allem auf lukrative Immobilienverkäufe zurückzuführen sind. Da das Unternehmen auch für die zweite Jahreshälfte umfangreiche und ähnlich lukrative Verkaufsaktivitäten angekündigt habe, erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski eine Fortsetzung der positiven Ergebnisentwicklung und somit auch der Aktie.

FCR Immobilien habe für das erste Halbjahr sehr gute Zahlen vorgelegt. Bei einem verdoppelten Umsatz sei der Halbjahresgewinn auf 4,3 Mio. Euro vervierfacht worden und habe, wie alle anderen Ergebniszahlen, bereits deutlich über dem Wert aus dem Gesamtjahr 2018 gelegen. Ermöglicht worden sei dieser Gewinnsprung vor allem durch die drei sehr lukrativen Immobilienverkäufe im Frühjahr, mit denen FCR im Durchschnitt eine Marge auf den Buchwert in Höhe von 85 Prozent erzielt habe.

Damit habe FCR einmal mehr demonstrieren können, dass das Geschäftsmodell gut funktioniere. Auch auf der Einkaufsseite setze FCR die dynamische Expansion fort und habe im bisherigen Jahresverlauf bereits 17 Objekte im Wert von schätzungsweise 40 Mio. Euro erworben.

Diese Dynamik solle sich sowohl auf der Ankaufs- als auch auf der Verkaufsseite auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Bezüglich der für eigenen Schätzungen besonders wichtigen Verkaufsplanungen verweist SMC-Research auf die Aussage von FCR, der zufolge das Unternehmen von fünf weiteren Verkäufen berichte, die sich bereits im weit fortgeschrittenen Status befinden und ähnlich lukrativ wie die Transaktionen aus dem Frühjahr ausfallen dürften.

Da die Analysten bisher aus Vorsicht von deutlich niedrigeren Verkaufsmargen ausgegangen seien, habe man die entsprechende Erwartung für 2019 nun angehoben. Zusammen mit dem etwas reduzierten Verkaufsvolumen und den in Reaktion auf die Halbjahreszahlen erhöhten Kostenschätzungen resultiere aus dem SMC-Modell ein neues Kursziel in Höhe von 14,10 Euro, das für die FCR-Aktie ein weiteres Kurspotenzial von knapp 40 Prozent signalisiere. Und das, obwohl dieses Kursziel auf einer Aktienzahl basiere, in der bereits sowohl die sich aktuell in der Platzierung befindliche Kapitalerhöhung als auch eine weitere, größere Kapitalerhöhung berücksichtigt seien. In Erwartung, dass FCR Immobilien den steilen Wachstumskurs auch in Zukunft fortsetzen werde, bestätigen die Analysten das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.09.19, 10:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.09.2019 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 16.09.19 um 10:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-16-SMC-Update-FCR-Immobilien_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.