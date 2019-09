Original-Research: Agrios Global Holdings Ltd. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Agrios Global Holdings Ltd. Unternehmen: Agrios Global Holdings Ltd. ISIN: CA00856K1003 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,38 CAD Kursziel auf Sicht von: 31.03.2021 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers Die Umsätze steigen ??" die Ergebnisse des 1. Quartals zeigen eine vielversprechende Entwicklung Das Unternehmen investiert weiterhin in seine Produktionsstätte in Shelton, die kurz vor dem vollständigen Ausbau steht. Darüber hinaus hat die wachstumsorientierte Ausrichtung des Unternehmens im letzten Quartal zu einer erheblichen Steigerung der Ausgaben geführt. Wir gehen davon aus, dass diese Investitionen in naher Zukunft zu neuen Erträgen führen werden. Agrios Holdings hat einen starken Umsatz erzielt, der innerhalb unserer Prognosen lag. Der Umsatz aus Mieteinnahmen und geistigem Eigentum des Unternehmens erreichte 0,652 Mio. USD und der Umsatz aus Produkten und Dienstleistungen lag bei 0,354 Mio. USD. Auch wenn die Gesamtsumme der Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2019 niedriger war als im ersten Quartal dieses Jahres, gehen wir davon aus, dass sie mit den Umsatzerlösen aus Q3 und Q4 2018 im Einklang stehen. Die Forderungen des Unternehmens sind von 4,249 Mio. USD in Q1 auf 5,003 Mio. USD in Q2 2019 gestiegen. Der Anstieg der Forderungen ist der Hauptgrund für niedrigere Umsätze im zweiten Quartal 2019, da ungefähr 0,800 Mio. USD eines Kunden noch ausstehen. Wie bereits in unserem ersten Bericht erläutert prognostizieren wir, dass wir, sobald sich der hohe Betrag an Forderungen reduziert hat, eine größere Stabilität in der Umsatzstruktur des Unternehmens sehen werden und den Umsatz von Quartal zu Quartal genauer vergleichen können. Wie bereits erwähnt gehen wir davon aus, dass der Kunde von Agrios von den positiven Marktentwicklungen in der Branche profitieren wird, um den Verkaufspreis seiner Produkte bei minimalen Mehrkosten zu erhöhen. Dies sollte zu höheren Nettogewinnen führen, die teilweise zur Begleichung von Rechnungen bei Agrios verwendet werden könnten. Die Gesamtaufwendungen des Unternehmens sind in diesem Quartal entsprechend unseren Erwartungen gestiegen. Da das Unternehmen Bruttogewinnmargen von 25 % erzielte, konnte es die Nettoverluste auf 0,727 Mio. USD für das zweite Quartal begrenzen, was einen kleinen Anstieg im Vergleich zu 0,654 Mio. USD im zweiten Quartal 2018 darstellt. Die neuen Personaleinstellungskosten, erhöhte Werbebudgets, Gehälter und Beratungshonorare sind der Hauptgrund für diesen Anstieg der Aufwendungen. Es gilt zu beachten, dass die leistungsbedingten Aktienvergütungen gesunken sind. Die liquiden Mittel des Unternehmens liegen bei etwas über 1 Mio. USD und sind somit stabil gegenüber dem letzten Quartal. Darin enthalten sind die Einnahmen von 0,754 Mio. USD aus Wandelschuldverschreibungen. Da das Unternehmen seine Aufwendungen erhöht, muss es sich in den nächsten Quartalen darauf konzentrieren, den Rohertrag zu steigern. Agrios liegt im Rahmen unserer Prognosen, was den Gesamtumsatz und das EBITDA für das Geschäftsjahr 2019/2020 betrifft. Wir gehen davon aus, dass der Gesamtumsatz im Laufe des Jahres deutlich steigen wird und bis zum GJ 2019/2020 8,40 Mio. USD erreicht. Da das Unternehmen in diesem Quartal einen massiven Kapitaleinsatz (über 1 Mio. USD) in sein Werk getätigt, neue Mitarbeiter eingestellt und ein Werbebudget von 0,170 Mio. USD eingesetzt hat, gehen wir davon aus, dass diese Investitionen kurzfristig zu einer deutlichen Umsatzsteigerung führen werden. Daher sind wir weiterhin zuversichtlich, dass Agrios Holding unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2019/2020 erreichen wird. Der Umsatz und die EBITDA-Marge des Unternehmens haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Einer der Schlüssel zum langfristigen Erfolg des Unternehmens ist, dass die EBITDA-Marge in den nächsten Jahren einen Wert von über 20 % erreicht. Für das zweite Quartal 2018 betrug die EBITDA-Marge -148,50 %, was aufgrund der Entwicklungsphase des Unternehmens zu erwarten war. Nachdem das Unternehmen nun damit begonnen hat, größere Umsätze zu erzielen, sehen wir eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf -66,70 %. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2019-2020 positive EBITDA-Margen erzielen wird. Agrios ist ein Unternehmen in der Startphase. Seine Hauptstrategie besteht derzeit darin, sich auf den Ausbau seiner Ertragsströme zu konzentrieren. Das Unternehmen hat das Potenzial, seine Erträge in den nächsten Jahren durch die Gewinnung zusätzlicher Kunden und die Erschließung neuer Umsatzbereiche mit geringem zusätzlichen Investitionsaufwand entscheidend zu steigern. Durch den Einsatz seiner datengesteuerten Technologie will Agrios es den Produzenten ermöglichen, ihren Ertrag an hochwertigen Endprodukten zu maximieren und damit ihre Margen zu erhöhen. Die Umsätze des Unternehmens sind vom Erfolg der Produzenten abhängig, da höhere Produktions- und Margenergebnisse dazu führen werden, dass Agrios seinen Kundenstamm vergrößert. Darüber hinaus stärkt das Unternehmen mit der Verbesserung seiner Technologie das Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit seiner wachsenden Lösungsdienstleistungen und -ausrüstungen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass das Unternehmen weiterhin massiv in seine Anlage investiert, die kurz vor der Fertigstellung steht, und wir glauben, dass es dem Unternehmen helfen wird, sein Betriebskapital auf die Akquisition/den Bau einer neuen Anlage und die Fortführung seines Wachstums zu konzentrieren. Die Anwendung der neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 9, IFRS 15 und IFRS 16 zum 1. April 2019 hatte unerhebliche Auswirkungen auf die Finanzdaten von Agrios. Wir bestätigen unser Kursziel von 1,38 CAD und unsere KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19001.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie (englische Fassung): 05.09.2019 (17:50); (deutsche Fassung: 16.09.2019 10:15) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe(englische Fassung): 06.09.2019 (10:00); (deutsche Fassung: 16.09.2019 10:30) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.03.2021 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

