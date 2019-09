Unterföhring (ots) - 200 Bundespolizisten, 120 Minuten live, 12 Kameras - Kabel Eins schlägt ein neues TV-Kapitel auf. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zeigt der Sender am Mittwoch, 18. September 2019, um 20:15 Uhr einen Einsatz der Bundespolizei - live, ungeschnitten, 120 Minuten. Bei der Großkontrolle an der deutschen Grenze sind rund 200 Beamte im Einsatz. 60 Mitarbeiter von Redaktion und Produktion fangen mit insgesamt zwölf Kameras jede Sekunde der großangelegten Aktion ein. Moderator Tommy Scheel und Bundespolizist Frank Wittig begleiten das Geschehen, erklären und ordnen die Sachverhalte bei den einzelnen Kontrollen für die Zuschauer ein.



"Bundespolizei Live: Großkontrolle an der Grenze" am Mittwoch, 18. September 2019, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Sprecher Kabel Eins Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/33221