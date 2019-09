FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der Wechsels an der Spitze des Oberklasseherstellers BMW werden nun auch beim Branchenverband VDA die Posten neu geordnet. Daimler-CEO Ola Källenius wurde als Vizepräsident in das Präsidium des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) gewählt, wie der Verband mitteilte. Källenius, der auch Leiter des Geschäftsfeldes Mercedes-Benz Cars ist, übernimmt den Posten vom früheren BMW-Chef Harald Krüger. Oliver Zipse, der auf Krüger an der BMW-Spitze folgte, sei nun in den VDA-Vorstand gewählt worden.

September 16, 2019 04:53 ET (08:53 GMT)

