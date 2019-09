Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Compugroup nach einer übernahmebedingten Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die neuen Ziele des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareherstellers brächten ein 9-prozentiges Abwärtspotenzial für seine und die Marktschätzungen mit sich, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-09-16/11:23

ISIN: DE0005437305