Ölpreis belastet die globalen Aktienmärkte +++ Wie geht das weiter? +++

Ölpreis geht durch die Decke Der Drohnenangriff auf eines der größten Ölfelder in Saudi-Arabien, führte unweigerlich zu einer Kursexplosion im schwarzen Gold. Dies belastet natürlich die globalen Aktienmärkte, denn ein steigender Ölpreis ist Gift für die Wirtschaft. Wird der Ölpreis weiter steigen und wie steht es derzeit um den DAX und die US-Indizes? Worauf Du nun achten musst, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.