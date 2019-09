Silverfleet Capital beteiligt sich an führendem europäischem Hersteller von Schläuchen und Subsystemen BOA CoreDux DGAP-News: Silverfleet Capital / Schlagwort(e): Private Equity/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Silverfleet Capital beteiligt sich an führendem europäischem Hersteller von Schläuchen und Subsystemen BOA CoreDux 16.09.2019 / 11:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, London, Paris, Tilburg, Chateau-Thierry, 16. September 2019. Die paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft Silverfleet Capital hat sich mehrheitlich an BOA Purified Solutions und BOA Flexible Solutions beteiligt. Verkäufer der Anteile ist die deutsche BOA Group. Die beiden komplementären Geschäftsbereiche mit Standorten im niederländischen Tilburg und im französischen Chateau-Thierry firmieren neu unter dem Dach "BOA CoreDux" und sind führend in der Herstellung von maßgeschneiderten hochreinen Metallschläuchen für kritische industrielle Anwendungen. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. BOA Flexible Solutions entwickelt und produziert flexible Metallschläuche, die vor allem für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen in Umgebungen mit hohen Temperatur- und Vibrationsbelastungen zum Einsatz kommen, etwa in Gasturbinen, in der Luftfahrt oder anderen industriellen Anwendungen. BOA Purified Solutions produziert hochreine Schläuche und Systeme für die Nutzung in den Branchen High Tech und Health Tech. BOA CoreDux deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab und entwickelt Produkte oftmals gemeinsam mit wichtigen Kunden. Die mehrheitliche Beteiligung an BOA CoreDux ist Teil der Strategie von Silverfleet Capital, in Märkte mit starker Wachstumsdynamik zu investieren - bei BOA CoreDux ist diese bedingt durch den technologischen Fortschritt, der von höheren Anforderungen bei der Reinheitskontrolle sowie im Präzisionsmaschinenbau und in der Feinwerkfertigung in Branchen wie Halbleitertechnik, Luftfahrt und Life Science getrieben wird. Silverfleet Capitals Investment ermöglicht es BOA CoreDux, seinen soliden Wachstumskurs weiterzuverfolgen. Das Produktportfolio und die momentane Marktpräsenz sollen ausgebaut und neue Märkte erschlossen werden; zudem stehen die Verbesserung betrieblicher Prozesse und der Aufbau einer internationalen Plattform durch gezielte Add-On-Akquisitionen im Fokus. BOA CoreDux markiert Silverfleet Capitals zehntes Investment aus seinem aktuellen Mid-Market-Fonds und das zweite in den Niederlanden in diesem Jahr. Damit ergänzt BOA CoreDux ein breit aufgestelltes Portfolio, das bereits Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Skandinavien, den Benelux-Ländern und Deutschland umfasst. "BOA CoreDux ist ein klarer Marktführer in einer vielversprechenden Branche mit starkem, technologisch bedingtem Wachstum und hat es geschafft, langjährige und stabile internationale Kundenbeziehungen aufzubauen. In Zukunft wollen wir das Produktportfolio weiterentwickeln und neue Märkte erschließen. Dafür werden wir eng mit dem neuen Chairman Simon Bambach, dem Management-Team und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten", sagt Jean Châtillon, Partner bei Silverfleet Capital in Paris. Jan Hennipman, CEO bei BOA CoreDux ergänzt: "Ich freue mich, dass wir Silverfleet Capital als Investor gewonnen haben. Silverfleet Capital hat bereits zahlreiche europäische Unternehmen bei ihrer Entwicklung und Internationalisierung unterstützt und ist ein idealer Partner für unsere anstehende Wachstumsphase. Sowohl die langjährige Erfahrung mit Unternehmen aus der produzierenden Industrie als auch das internationale Netzwerk stellen einen unschätzbaren Vorteil für das Erreichen unserer Wachstumsziele dar." Bei Silverfleet Capital zeichneten für die aktuelle Transaktion Jean Châtillon und Vincent Clément vom Pariser Büro und Erik Fuchs vom Amsterdamer Büro verantwortlich. Beraten wurde Silverfleet Capital von Advancy (Commercial), De Brauw Blackstone Westbroek, Ropes & Gray (beide Legal), PwC (Financial & Carve-Out, Tax & Debt Advisory) Intuitus (IT), ERM (Environment) und Aon (Insurance). Fremdfinanzierung wurde von Muzinich & Co und der Rabobank bereitgestellt. -Ende- Über BOA CoreDux: BOA CoreDux ist Teil der BOA Group, einem deutschen Hersteller von Bauteilen für die Automobilindustrie und weitere Industriebranchen. Mit etwa 210 Beschäftigten in Tilburg, Niederlande, und Chateau-Thierry, Frankreich, zählt BOA CoreDux zu den führenden Produzenten von maßgeschneiderten, hochreinen Metallschläuchen für kritische industrielle Anwendungen. BOA CoreDux besteht aus zwei komplementären Geschäftsbereichen: BOA Flexible Solutions entwickelt und produziert flexible Metallschläuche, die vor allem für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen in Umgebungen mit hohen Temperatur- und Vibrationsbelastungen zum Einsatz kommen, etwa in Gasturbinen, in der Luftfahrt oder anderen industriellen Anwendungen. BOA Purified Solutions produziert hochreine Schläuche und Systeme für die Nutzung in den Branchen Hoch- und Gesundheitstechnologie. Mehr Informationen unter www.coredux.com Über Silverfleet Capital Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv. Das 30-köpfige Investment-Team arbeitet von München, London, Paris, Stockholm und Amsterdam aus. Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossenen unabhängigen Fonds wurden bereits neun Investments getätigt: The Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von Spezialchemikalien; Sigma Components, ein Hersteller von Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt mit Sitz im Vereinigten Königreich; Lifetime Training, ein Anbieter von Trainingsprogrammen mit Sitz im Vereinigten Königreich; Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in Deutschland; Riviera Travel, ein Veranstalter von begleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten mit Sitz im Vereinigten Königreich; 7days, ein deutscher Anbieter für medizinische Berufskleidung; Prefere Resins, ein in Europa führender Phenol- und Aminoharz-Hersteller, und CARE Fertility, ein führender Betreiber von Fruchtbarkeitskliniken im Vereinigten Königreich. Silverfleet Capital unterhält zudem ein auf kleinere Mittelstandsunternehmen spezialisiertes Investment-Team, das bereits zwei erfolgreiche Investments getätigt hat: STAXS Contamination Control Experts, einen in den Benelux-Ländern führenden Lieferanten für Reinraum-Zubehör (abgeschlossen im Januar 2019), und Microgen Financial Systems, einen führenden Anbieter von Software zur Trust- und Fondsverwaltung für die Treuhand- und Unternehmensdienstleistungs-Branche (noch vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafter des Verkäufers Aptitude Software Group plc). Silverfleet erzielt Wertsteigerung, indem es in Unternehmen in seinen Kernsektoren investiert, die von spezifischen, langfristigen Trends profitieren. Diese Unternehmen unterstützt Silverfleet bei ihren zukünftigen Wachstumsstrategien. Im Rahmen dieser Strategien erfolgen Investitionen in organische Wachstumstreiber, Internationalisierungen, strategische Zukäufe oder operative Verbesserungsprozesse. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 2 Milliarden Euro in 31 Unternehmen investiert. Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert: Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 31% seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 34% im Vereinigten Königreich und Irland, 18% in Skandinavien und 17% in Frankreich und den Benelux-Staaten (beinhaltet ein in Belgien gesourctes Investment mit Hauptsitz in den USA). Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record. Zuletzt verkaufte Silverfleet Phase One, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich digitaler High-End-Kamerasysteme und für Bildbearbeitungssoftware (Investment Multiple 4,6x); Ipes, einen führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für europäische Private-Equity-Unternehmen (Investment Multiple 3,7x); CCC, einen der führenden BPO-Services-Anbieter in Europa, sowie Cimbria, einen dänischen Hersteller von landwirtschaftlichen Anlagen (Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nicht möglich); Kalle, einen deutschen Hersteller von künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen Schuhhändler mit Sitz im Vereinigten Königreich (Investment Multiple 3,4x); und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment Multiple 3,3x). 