Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX legte vergangenen Freitag den achten Handelstag in Folge zu. Da auch ihr auf weiter steigende Kurse beim DAX gesetzt habt, wurde mit dem entsprechenden "Match My Trade"-Produkt erneut ein Gewinn erzielt. Auf Grundlage Eurer Einschätzungen, die Ihr uns bei der letzten Facebook-Umfrage geliefert habt suchen wir nun über die neue Handelsplattform der Société Générale ein neues, passendes Hebelprodukt aus. Wie sich diese Entscheidung entwickelt hat, besprechen und bewerten wir dann in der nächsten Sendung! Und nicht vergessen: Ab Freitag startet die nächste Umfrage. Je öfter Ihr teilnehmt, desto größer die Chancen auf den Gewinn eines Jahresabos vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR.