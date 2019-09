Augsburg (ots) - Die Deutsche Mozartstadt gibt rechtzeitig vor dem 300. Geburtstag am 14. November das neue Standardwerk über Leopold Mozart im Bärenreiter Verlag heraus: Seine faszinierende Persönlichkeit, seine Verdienste und Verflechtungen in Zeit- und Musikgeschichte werden wissenschaftlich fundiert und dabei unterhaltsam und in leicht verständlicher Sprache einem breiten Publikum zugänglich gemacht.



Was wüssten wir heute von Leopold Mozart, wenn er nicht der Vater seines Sohnes gewesen wäre? Als Autor der "Gründlichen Violinschule" erlangte er einige Bekanntheit, schaffte es als Musiker aber nie nach ganz oben: Würde Leopold Mozart ohne Wolfgang Amadeus in der Masse der vielen Musiker seiner Zeit untergehen? Was wäre aus Wolfgang geworden, wenn er einen anderen Lehrmeister und "Manager" gehabt hätte? Wie veränderte sich die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Laufe der Zeit? Und: Wäre Leopold der weltoffene Mensch geworden, wenn er nicht in der freien Reichsstadt Augsburg aufgewachsen wäre? Leopold Mozart ist so viel mehr als nur der Vater seines Sohnes. Davon erzählt diese neue Biografie auf spannende und lebendige Weise: Leopold Mozart war ein Mittler zwischen Welten - ein Jesuitenschüler, der mit Protestanten Freundschaften schloss, ein Bürgersohn, der mit dem Adel verkehrte, ein Geiger, der als Schriftsteller zu reüssieren hoffte. Er reiste mit offenen Augen durch die Welt, voller Neugier auf Religion, Medizin, Esskultur und Trinkgewohnheiten, auf Mode und Hygiene, Landschaft, Klima und vor allem auf die Menschen. Seine Briefe sind eine Fundgrube zu Lebenswelt und Alltagsgeschichte seiner Zeit. Sechzig farbige Abbildungen lassen den Leser in Mozarts Welt eintauchen.



Prof. Dr. Silke Leopold ist eine der prominentesten deutschen Musik- und Kulturwissenschaftlerinnen und Mitglied der Akademie für Mozartforschung der Stiftung Mozarteum Salzburg. Zu ihren zahlreichen Veröffentlichungen zählen das "Mozart-Handbuch", "Händel. Die Opern" und "Claudio Monteverdi und seine Zeit".



Am 25. September findet um 19 Uhr die offizielle Buchpräsentation mit Autorinnen-Gespräch und Lesung im Textil- und Industriemuseum tim in Augsburg statt.



Silke Leopold: "Ein Mann von vielen Witz und Klugheit" Leopold

Mozart. Eine Biografie.

ISBN 978-3-7618-2086-5.

Bärenreiter-Verlag/Verlag J.B. Metzler 2019. 280 Seiten mit 60

farbigen Abbildungen. EUR 29,99.

