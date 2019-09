marktEINBLICKE um 12: Ölpreis-Schock schickt Aktien auf Talfahrt

Nach dem Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien am Wochenende gehen die Anleger am Montag erst einmal in Deckung. Der DAX setzt am Vormittag um 0,6 Prozent zurück, womit die jüngste Aufhol-Rallye vorerst gestoppt ist. Kräftige Kurszuwächse gibt es dagegen bei den Rohölpreisen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: