Wien (www.anleihencheck.de) - Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für das Rating (Senior Unsecured: A3) des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen von stabil auf negativ gesenkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hintergrund sei der steigende regulatorische Druck im Kernmarkt Berlin, mit dem Ziel, die Belastungen für Mieter zu reduzieren. Aufgrund des starken Berlin-Exposures des Unternehmens - rund 75% des Portfolios lägen hier - könnte sich das operative Umfeld, abhängig von der konkreten Ausgestaltung möglicher Eingriffe in die Marktpreisbildung, dadurch zukünftig verschlechtern. Trotz des steigenden regulatorischen Drucks dürfte das Unternehmen aber in den kommenden Jahren von einem strukturellen Angebotsdefizit am Berliner Wohnimmobilienmarkt profitieren. (News vom 12.09.2019) (16.09.2019/alc/n/a) ...

