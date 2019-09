FRANKFURT (Dow Jones)--TLG Immobilien erwägt, den Erwerb eines Minderheitsanteils am Luxemburger Wettbewerber Aroundtown mit Hilfe des Anleihemarktes zu stemmen.

Wie das Berliner Gewerbeimmobilienunternehmen mitteilte, zieht der Konzern in Erwägung, Schuldverschreibungen in Benchmark-Größe zu begeben. Mit dem Erlös soll die Brückenfinanzierung für den Erwerb der knapp 10 Prozent plus einer weiteren Kaufoption refinanziert werden.

Der SDAX-Konzern hatte Anfang September mitgeteilt, knapp 10 Prozent an der Aroundtown SA für rund 1,02 Milliarden Euro oder 8,30 Euro je Aktie von der Avisco Gruppe zu erwerben. Darüber hinaus hat TLG eine Kaufoption für weitere knapp 5 Prozent. Nach Ausübung der Option würde TLG zum größten Aktionär bei Aroundtown.

