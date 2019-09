Die TUI-Aktie schickte sich an, wieder über die 10-Euro-Marke zu klettern. Die Flammen über den Ölanlagen in Saudi-Arabien bremsen nun den Aufwärtstrend, da der Ölpreis aufgrund des Angriffs deutlich nach oben schnellt. So könnte sich die Erholung der TUI-Aktie (TUAG00) deutlich verzögern. Risikofreudige sollten daher eher limitierte Orders in den Markt legen oder gar auf ein Bonus-Zertifikat mit Cap (DDR07U) setzen, welches schon vor dem Weihnachtsfest eine recht ordentliche Rendite bringen kann. ...

