Leipzig (ots) - Bereits zum 25. Mal wird am 20. September 2019 Deutschlands größter Publikumspreis, Goldene Henne, in Leipzig verliehen. Preisverleihungen an Prominente aus Bereichen wie TV/Entertainment, Film, Musik und Sport wechseln sich mit Showacts ab. Schon seit sieben Jahren ist Netto Marken-Discount Partner der Goldenen Henne. Das Handelsunternehmen bietet im Rahmen dieser Partnerschaft erneut ein attraktives Rahmenprogramm für die Gala-Besucher. Für mehrere Netto-Kundinnen erfüllt sich an diesem Abend der Traum vom Starfeeling.



Vor der Preisverleihung heißt es für die Stars und Netto-Kundinnen posieren auf dem roten Teppich. Nach der offiziellen Gala verwöhnt der deutsche TV-Koch Ralf Zacherl am Netto-Stand alle Preisträger und Gäste der Aftershow-Party mit leckeren Desserts. Die Gala-Besucher können sich auf erfrischende Smoothies sowie einen Mango-Chia-Pudding freuen.



Netto-Kundinnen: Live wie ein Star über den roten Teppich



Netto hat im Vorfeld Kunden selbst zum Star gemacht. Das Handelsunternehmen verloste exklusive VIP-Pakete mit einem professionellen Styling für den perfekten Auftritt auf dem roten Teppich. Hervorragend gestylt wird die Preisverleihung so zu einem unvergleichlichen Erlebnis - und auf der exklusiven After-Show-Party können die Gewinnerinnen ihre Lieblingsstars hautnah erleben. Ein weiteres Highlight ist in diesem Jahr die Fotostation im Foyer des Kaufkartenbereiches, bei der sich die Gäste ihr ganz persönliches Star-Foto schießen lassen können. Netto bietet den Gästen somit einen hohen Exklusivfaktor. Die Fotografien können in wenigen Sekunden ausgedruckt und den Besuchern als bleibende Erinnerung übergeben werden.



Netto bietet bundesweit mit 5.000 Artikeln die größte Auswahl aller Lebensmittel-Discounter. Bei seinen Partnerschaften legt das Unternehmen einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche Verantwortung, Sport und eine bewusstere, nachhaltigere Ernährung. Mit seiner Zusammenarbeit mit "Goldene Henne" unterstreicht das Unternehmen seine Nahversorgungsfunktion in den neuen Bundesländern und bietet seinen Kunden einen attraktiven Mehrwert.



Goldene Henne 2019



Seit 1995 wird Deutschlands größter Publikumspreis "Goldene Henne" in Erinnerung an die Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann vergeben. Mit der 3,5 Kilo schweren und 22 Zentimeter großen Bronzefigur in Form eines goldenen Huhns zeichnen die Zeitschrift SUPERillu, der MDR, der rbb und seit diesem Jahr als neuer Partner auch der NDR die populärsten Stars des Jahres aus Musik, Sport, Politik, Kultur und Gesellschaft aus. Der Publikumspreis "Goldene Henne" wird am Freitag, 20.9.2019, zum 25. Mal vergeben. Die Preisverleihung, moderiert von Kai Pflaume, wird ab 20.15 Uhr live in den Fernsehprogrammen von MDR, rbb und NDR übertragen. Mit bundesweit rund 4.260 Filialen und rund 5.000 Artikeln im Sortiment verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Damit sorgt das Unternehmen auch im Haupteinzugsgebiet der Goldenen Henne, den neuen Bundesländern, für eine optimale Nahversorgung zu günstigen Preisen.



Netto Marken-Discount im Profil:



Netto Marken-Discount gehört mit über 4.260 Filialen, rund 76.700 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 13,3 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf", die sozial benachteiligte Kinder fördert. Mit über 5.200 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.



