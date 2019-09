Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Tickets für die Tour 2020 ab 30. September 2019 exklusiv in allen

Filialen

- Online-Verkauf über www.aldi-tickets.de startet am 14. Oktober 2019 Unter dem Kampagnenmotto "Exklusiv für alle" verkaufen ALDI Nord und ALDI SÜD Tickets für die Tour 2020 der Fantastischen Vier. Zum Verkaufsstart am 30. September 2019 wird ALDI zwei Wochen lang die Tickets exklusiv deutschlandweit in allen Filialen anbieten. Danach startet auch der Online-Verkauf unter www.aldi-tickets.de. Damit ermöglichen die Discounter einer breiten Zielgruppe den Zugang zu den begehrten Konzertkarten - ohne Versandkosten und zusätzliche Gebühren.



Die Fantastischen Vier sind Kult in Deutschland. Seit 30 Jahren begleiten sie Generationen von Menschen mit ihrer Musik. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Band gehen die Fantastischen Vier gemeinsam mit ALDI und dessen Partner Medion erstmals neue Wege, um ihren Fans die Tickets für ihre Tour 2020 anzubieten. Ab dem 30. September 2019 können Fans zwei Wochen lang exklusiv Ticket-Gutscheine für die neue Tour in den insgesamt über 4000 Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD erwerben. Ab dem 14. Oktober 2019 beginnt zusätzlich der Online-Verkauf unter www.aldi-tickets.de. "Die Fans können wählen, ob sie ihre Konzertkarten lieber in ihrer ALDI Filiale oder online bezahlen. Kunden, die ihre Bankdaten nicht im Internet hinterlegen möchten, bekommen in der Filiale einen Ticket-Gutschein, den sie im Internet einlösen können. Für alle Kunden entfallen die Versandkosten und es gibt keine Zusatzgebühren", erklärt Vittorio Rotondo, Buying Director und verantwortlich für ALDI Services bei ALDI SÜD.



Stefan Muck, Buying Director bei ALDI Nord ergänzt: "Durch den stationären Verkauf der Tickets in unseren Märkten sprechen wir eine breitere Zielgruppe an." Üblicherweise können Konzert- und Veranstaltungstickets an bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Diese sind jedoch oftmals nur in begrenzter Anzahl vertreten und nicht jedem bekannt. "Mit über 4.000 Vorverkaufsstellen in ganz Deutschland kann jeder sein Konzertticket direkt in seinem ALDI Markt um die Ecke erwerben", so Muck.



"Exklusiv für alle": Umfangreiche Werbekampagne begleitet Verkaufsstart



ALDI begleitet den Verkaufsstart der Konzerttickets mit verschiedenen Werbemaßnahmen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Fantastischen Vier läuft seit dem 15. September der Dokumentarfilm "Wer 4 sind" in den deutschen Kinos. Passend dazu schaltet ALDI ab dem 19. September unter dem Kampagnenmotto "Exklusiv für alle" einen Kinospot zur Bewerbung der Konzerttickets. Dazu kommt ein TV-Spot zum Einsatz sowie Out-of-Home-Plakate und Bewerbungen in den Filialen.



Und so funktioniert's:



In drei einfachen Schritten können Kunden ab dem 30. September ihre Ticket-Gutscheine in den Filialen erwerben. An der Kasse geben Kunden ihren gewünschten Konzert-Ort sowie die Preiskategorie an und erhalten hierfür einen individuellen Ticketcode. Der Ticketcode kann im Anschluss online auf www.aldi-tickets.de eingelöst werden, hier erfolgt auch die Auswahl der Sitzplätze. Die Eingabe von Bankdaten ist hier nicht erforderlich. Nach erfolgreicher Einlösung wird das Ticket versandkostenfrei zugestellt. Alternativ bestellen Kunden ab dem 14. Oktober unter www.aldi-tickets.de ihre Konzertkarten direkt online und bekommen sie versandkostenfrei nach Hause geliefert. Pro Person können maximal vier Tickets gekauft werden.



Die Fans der Fantastischen Vier können sich 2020 auf Konzerte in neun deutschen Städten freuen. Weitere Informationen gibt es unter www.aldi-tickets.de.



