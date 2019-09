(Trendbrief) - Die global Aktienmärkte beendeten den Handel am Freitag bei relativ geringen Kursausschlägen überwiegend mit Kursgewinnen. Unsere 14 Leitindizes legten im Durchschnitt 0,3% zu, womit das mittlere Wochenplus auf 1,7% ausgebaut werden konnte. In dieser Woche kommt es darauf an, wie die Märkte die zunehmenden Spannungen im mittleren Osten verarbeiten. Daneben könnte...

Den vollständigen Artikel lesen ...