Wien (www.anleihencheck.de) - Fitch hat das Rating von VEON von BB+ auf BBB- angehoben und den Ausblick von positiv auf stabil geändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Fitch nenne dabei die robuste operative Performance VEON's in einigen Märkten, die Stabilisierung der Net-Leverage Ratio auf ungefähr 2,0x sowie eine vereinfachte Konzernstruktur, welche sich positiv auf die Cashflow Zirkulierung in der Gruppe auswirke. Die Ratingänderung spiegele auch die geografisch diversifizierte Vermögensbasis und die flexible Dividendenpolitik wider. In den Märkten Pakistan, Usbekistan und der Ukraine sehe die Agentur erhebliches Wachstumspotenzial. Eine Verbesserung des Ratings sei mittelfristig aufgrund des schwierigen operativen und regulatorischen Umfelds in allen Märkten unwahrscheinlich und würde eine Anhebung der Staatsratings erfordern. (News vom 12.09.2019) (16.09.2019/alc/n/a) ...

