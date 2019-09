Die Ölpreise stiegen nach einem Drohnenangriff durch Houthi-Rebellen auf die saudi-arabischen Ölindustrie sprunghaft an. Mit rund zehn Prozent mehr starten die Preise für Rohöl in die neue Handelswoche. Der Anstieg der Inlandspreise um durchschnittlich 3,6 Cent bzw. Rappen pro Liter dürfte bei Verbrauchern Unbehagen auslösen. Viele reagierten daher rechtzeitig und lösten am Sonntag eine regelrechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...