BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition hat nach Darstellung von Regierungssprecher Steffen Seibert den "absoluten Willen", die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Es gehe darum, bis 2030 zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent zu kommen, sagte Seibert am Montag in Berlin mit Blick auf die Maßnahmen, die das Klimakabinett am kommenden Freitag beschließen will. Dies solle mit den bewährten Mitteln der sozialen Marktwirtschaft geschehen. "Und wir wollen es natürlich auch sozialverträglich gestalten", sagte Seibert./sk/DP/men

AXC0153 2019-09-16/13:29