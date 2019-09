Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1761 auf 1627 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der defensive, anleiheähnliche Status der Kapitaleinnahmen von Versicherern dürfte nicht gänzlich schwinden, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden sechs Monaten sehe er aber mehr Gegenwind als Rückenwind für die britische Assekuranz./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 18:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-09-16/13:48

ISIN: GB0007099541