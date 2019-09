Die Metropole Busan ist Gastgeberin des 24. Busan International Film Festival und der G-STAR 2019.

In der Metropole Busan finden das 24. Busan International Film Festival sowie das G-STAR 2019 statt. Das Busan International Film Festival (BIFF) zeigt vom 3. bis 12. Oktober auf 37 Bildschirmen 303 Filme. Game Show Trade, Allround "G-STAR 2019", die globale Games-Messe, findet vom 14. bis 17. November im BEXCO in Busan statt. Das Foto zeigt die Eröffnung des 23. Busan International Film Festival 2018. (Foto: Business Wire)

Das Busan International Film Festival (BIFF) 2019zeigtvom 3. bis 12. Oktober 303 Filme auf 37 Leinwänden. Game Show Trade, die weltweite Spielemesse "G-STAR 2019", findet vom 14. bis 17. November auf der BEXCO in Busan statt. Auf der G-STAR 2019finden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter die Folgenden: B2C-Programm (Business To Consumer), B2B-Programm (Business To Business), Global Game Conference, Game Investment Market, Game Industry Job Fair und Korea Game Award.

Während des BIFFwerden 303 Filme aus 85 Ländern auf 37 Bildschirmen in den folgenden 6 Kinos gezeigt: Busan Cinema Center, CGV Centum City, Lotte Cinema Centum City, Megabox Haeundae, Dongseo University Sohyang Theatre, Lotte Cinema Daeyoung.

Das Programm umfasst 150 Premieren darunter 120 Weltpremieren (97 Spielfilme und 23 Kurzfilme) und 30 internationale Premieren (29 Spielfilme und 1 Kurzfilm).

Es ist bemerkenswert, dass eine neue Sparte, ICON, eingerichtet wird, um die Filme von Filmikonen aus der ganzen Welt vorzustellen. Zusätzlich werden 10 der historisch bedeutsamsten Klassiker gezeigt, um das 100-jährige Bestehen der koreanischen Filmindustrie zu feiern. Ausgewählte Filme werden im Citizen Park von Busan gezeigt, damit mehr Menschen die Filme mit historischer Bedeutung sehen können.

The Horse Thieves. Roads of Time unter der Regie von Yerlan Nurmukhambetov und Lisa Takeba sowie Moonlit Winter unter der Regie von Lim Dae-hyung wurden jeweils für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie ausgewählt.

Zu den wichtigsten Veranstaltungen zählen Hand Printing, Master Class, Platform Busan, Open Talk und die Outdoor-Grußworte. Insbesondere wird erwartet, dass der asiatische Filmmarkt ein integrierter Content Markt in Asien wird, da der Markt den breiteren Bereich von Inhalten über die Filmindustrie hinaus abdecken wird, einschließlich Veröffentlichung, Webtoon und Rundfunk. (www.biff.kr)

Osten trifft Westen auf der G-STAR 2019, Asiens größter Spielemesse in Busan, Korea, vom 14. bis 17. November.

In diesem Jahr erwartet G-STAR über 700 ausstellende Unternehmen und über 2.000 Fachbesucher aus 36 Ländern sowie beeindruckende 200.000 Spieler.

Die Metropole Busan ist seit 2009 Gastgeber von G-STAR. Im Jahr 2018 bauten 689 teilnehmende Unternehmen aus 36 Ländern 2.966 Stände auf und 230.000 Besucher verschafften der Veranstaltung die größte Teilnehmerzahl in ihrer Geschichte. (www.gstar.or.kr)

