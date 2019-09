BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Regierung aufgefordert, schnell geeignete Voraussetzungen für eine Nutzung der Blockchain-Technologie zu schaffen. "Die Bundesregierung muss dafür Sorge tragen, dass sich die industriellen Potenziale der Blockchain schnellstmöglich nutzen lassen", sagte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Iris Plöger. Voraussetzung seien "ein rechtssicherer Rahmen für Blockchain-Anwendungen sowie technologieneutrale Regulierung und Pilotprojekte", etwa in Form von Reallaboren.

Nur so werde Deutschland zum technologischen Spitzenreiter für industrielle Blockchain-Anwendungen, betonte der BDI. Ziel müsse es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken und die technologische Souveränität in diesem Bereich zu sichern. Die Vorteile der Blockchain-Technologie lägen im Verfahren der dezentralen und transparenten Speicherung sowie in der verschlüsselten Sicherung der Informationen.

Die Blockchain-Technologie bietet nach Überzeugung des BDI "viele Chancen und industrielle Anwendungsfelder", etwa für einen globalen digitalen Markt, mit niedrigen Zutrittsbarrieren und Kosten für grenzüberschreitenden Handel. "Es liegt jetzt an der Politik, Blockchain als eine Schlüsseltechnologie auszugestalten", mahnte Plöger. Entscheidend dafür seien die passenden Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit und Datenschutz, technologieneutrale Regulierung sowie die Schaffung eines "passenden Ökosystems" für Blockchain-Anwendungen.

