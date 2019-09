London (www.aktiencheck.de) - Drohnenangriffe von Houthi-Rebellen am Wochenende auf die Anlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, so Nitesh Shah, Director Research beim auf ETPs spezialisierten Vermögensverwalter WisdomTree. Der Ölpreis sei in den letzten drei Monaten tendenziell gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...