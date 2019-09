IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.: Roadman Investments schließt Beratungsvertrag mit AltMed Capital Corp., einem kanadischen Inkubator, Aggregator von geistigem Eigentum und Lösungsanbieter im Bereich alternative Medizin, ab

16. September 2019 - VANCOUVER, British Columbia: Roadman Investments Corp. (TSXV: LITT)(FWB: 1QD)(OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit AltMed Capital Corp. (AltMed) einen Unternehmensberatungsvertrag unterzeichnet hat. AltMed ist ein kanadischer Geschäftsinkubator, Aggregator von geistigem Eigentum und Lösungsanbieter im Bereich alternative Medizin, dessen Auftrag in der Beschleunigung von Fortschritten auf diesem Gebiet besteht.

AltMed setzt sein vielfältiges Netzwerk von Unternehmensberatern, Klinikern, zugelassenen Apothekern und Rechtsberatern ein, um die folgenden Leistungen bereitzustellen:

- Erarbeitung von Standardarbeitsanweisungen (Standard Operating Procedures, SOPs);

- Entwicklung, Förderung und Schutz von geistigem Eigentum;

- Regulatorische Beratung und Risikobewertung;

- Prozessentwicklung für klinische Versuche;

- Suche nach qualifizierten Fachkräften; und

- Laboruntersuchungen.

AltMed konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung einer cGMP-konformen Herstellung und Formulierung von bioaktiven Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen. AltMed ist bestrebt, sein Know-how, seine Kompetenz und seine Partnerschaften einzusetzen, um die Kommerzialisierung psychedelischer Verbindungen zu beschleunigen.

Herr Jay Khetia, klinischer Berater an der Leslie Dan Faculty of Pharmacy der University of Toronto, leitet den Geschäftsinkubator und Beratungsarm für alternative Medizin von AltMed. Herr Khetia schloss sein Pharmaziestudium mit Schwerpunkt Pharmakognosie, dem Studium von Heilpflanzen, an der University of Brighton (Großbritannien) mit Auszeichnung ab. Herr Khetias umfassende Erfahrung beinhaltet die Tätigkeit als Apotheker bei Boots the Chemist und später als Apothekenmanager bei Moss Chemists in Eastbourne in Großbritannien und bei Big Bear Pharmacy. In dieser Funktion erhielt er die renommierte Auszeichnung als Apotheke des Jahres in Sydney.

Jay verfügt über eine Apothekerlizenz in Kanada, Australien und England und ist fest davon überzeugt, dass Innovationen im alternativen Gesundheitsbereich das Potenzial haben, Patienten mit verschiedenen chronischen Erkrankungen, wie PTBS, Depression und Angstzuständen, zu behandeln.

Luke Montaine, Chief Executive Officer und Director von Roadman Investments, meinte: Roadman freut sich sehr, das erfahrene Team von AltMed Capital als einen Beratungskunden zu begrüßen. Gemeinsam verfügen unsere beiden Unternehmen über Zugang zu einem soliden Portfolio von Ressourcen, die unsere Bemühungen um die Förderung bedeutender Fortschritte im Bereich alternative Medizin weiter voranbringen werden.

Gemäß dem Beratungsvertrag wird das Unternehmen Beratungsleistungen bei verschiedenen Unternehmensaktivitäten erbringen, u.a. wird es bei der Prüfung potenzieller Transaktionen mitwirken, die Suche nach alternativen Finanzierungslösungen unterstützen und als Vermittler für strategische Partner fungieren. AltMed wird das Unternehmen im Rahmen des Beratungsvertrags für jeden fünfstündigen Block von Beratungsleistungen durch das Unternehmen oder seine Vertreter mit 1.000 Dollar bis zu maximal 20.000 Dollar pro Monat entlohnen.

Gemäß den Vertragsbedingungen kann das Unternehmen Finanzmittel im Austausch für unverzinste Schuldscheine zugunsten des Unternehmens vorschießen. Das Unternehmen hat sich zu diesem Zeitpunkt zu keinen Vorschüssen verpflichtet. Für den Fall, dass die Summe der Vorschüsse, erstattungsfähigen Ausgaben oder ausstehenden Bargebühren mehr als 50.000 Dollar beträgt, hat das Unternehmen die folgenden Rechte:

1. Ernennung eines Directors (vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmungen des Unternehmens), Einsichtnahme in Geschäftsdokumente, Teilnahme an Sitzungen und Teilnahme an Verhandlungen;

2. Ein Vorkaufsrecht hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Aktienangeboten zu einem Preis von mindestens 0,05 Dollar pro Aktie;

3. Das Unternehmen und AltMed stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis und es wurden keine Wertpapiere an die jeweils andere Partei begeben.

Über AltMed Capital Corp.

AltMed Capital ist ein führender Geschäftsinkubator, Aggregator von geistigem Eigentum und Lösungsanbieter im Bereich alternative Medizin, dessen Auftrag in der Beschleunigung von Fortschritten auf diesem Gebiet besteht: https://altmed.capital/.

Über Roadman Investments

Roadman Investments ist ein kanadisches Risikokapital- und Beratungsunternehmen, das bestrebt ist, Innovationen aktiv voranzutreiben und das Wachstum seiner Portfoliobeteiligungen zu beschleunigen, um Alpha-Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Roadman investiert in Unternehmen, die über bahnbrechende Produkte, Geräte, Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel verfügen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mediensprecher:

Nikolai Vassev

nikolaivassev@gmail.com

+1 (778) 772-1751

Suite 810 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel: 1.866.689.0618 / 604.689.0618

Fax: 1.604.689.0628

info@roadmacorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Geschäft des Unternehmens. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogen werden. Wenn Investoren und andere Personen sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, sollten sie die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm selbst oder in seinem Namen mündlich oder schriftlich abgegeben wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48848

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48848&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76973 G1072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA76973G1072

AXC0167 2019-09-16/14:06