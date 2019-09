IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff Metals ernennt Chief Financial Officer

Toronto, ON, 16. September 2019. Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (CSE: RCLF, FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, die Ernennung von Herrn Christopher Stackhouse zum Chief Financial Officer bekannt zu geben. Herr Stackhouse ist ein erfahrener Finanzexperte mit über 15 Jahren Erfahrung in der Tätigkeit mit Edel- und Basismetallunternehmen.

Herr Stackhouse bringt Erfahrungen aus der erfolgreichen Verwaltung von Bergbauaktiva im Erschließungsstadium bis hin zum Betrieb mit. Bis vor Kurzem war Herr Stackhouse interimistischer Chief Financial Officer von Guyana Goldfields Inc., einem Unternehmen, bei dem er seit August 2012 tätig war. Dort war er maßgeblich an der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie, der Finanzierung und der Erschließung der 250-Millionen-US-Dollar-Goldmine Aurora beteiligt; diese wurde im Zeit- und Kostenrahmen fertiggestellt.

Davor war Herr Stackhouse 5 Jahre lang Manager bei PricewaterhouseCoopers LLP im Bereich Mining Assurance Practice und leitete Audits für eine Vielzahl von börsennotierten Kunden - von kleinen Explorationsunternehmen bis hin zu großen Betrieben mit mehreren Projekten. Herr Stackhouse hat einen CPA, einen CA und einen BBA-Abschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaft von der Wilfrid Laurier University.

President und CEO Herr Alistair Ross meinte: Das Unternehmen freut sich, Herrn Stackhouse in das Führungsteam aufzunehmen. Seine Expertise und Führung bei der Entwicklung wichtiger Investitionsvorhaben und Finanzierungen sowie seine praktischen Betriebskenntnisse werden entscheidend zur evolutionären, strategischen Initiative des Unternehmens beitragen, ein produzierendes Bergbauunternehmen zu werden. Im Namen des Board of Directors möchte ich Aamer Siddiqui, der in den vergangenen 8 Monaten den Posten des als interimistischer CFO bekleidet hat, für seine Verdienste um das Unternehmen während dieser transformativen Phase danken. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Rockcliff Metals Corporation

Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Ressourcenerschließungs- und Explorationsunternehmen, das über einen Kassenbestand von etwa 25,9 Millionen Dollar, eine voll betriebsbereite genehmigte Verarbeitungs- und Bergeanlage mit über 1.000 Tagestonnen Kapazität (über eine Pachtvereinbarung) sowie mehrere fortgeschrittene hochgradige VMS-Lagerstätten mit einer primären Kupfer- und Zinkmineralisierung im Gebiet Snow Lake in Manitoba (Kanada) verfügt. Das Unternehmen setzt den Genehmigungsprozess für sein 100%iges Kupferprojekt Tower fort, das voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Dieser Genehmigungsprozess würde es dem Unternehmen ermöglichen, das Konzessionsgebiet über eine Zugangsrampe zu erschließen und eine Massenprobe für Testzwecke zu entnehmen. Das Unternehmen ist ein bedeutender Landbesitzer im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake, das den größten paläoproterozoischen VMS-Distrikt der Welt beherbergt und Minen und Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Gold und Silber enthält. Das umfangreiche Liegenschaftsportfolio des Unternehmens erstreckt sich über eine Gesamtfläche über insgesamt 4.200 Quadratkilometer und umfasst acht der höchstgradigen unerschlossenen VMS-Lagerstätten und fünf Konzessionen mit Erzganggoldvorkommen im Besitz von Goldpath Resources Corp., einer hundertprozentigen auf Gold fokussierte Tochter von Rockcliff, einschließlich der historischen Goldmine Rex-Laguna, Manitobas erster und höchstgradiger Goldmine.

Weitere Informationen finden Sie unter http://rockcliffmetals.com .

Twitter: @RockcliffMetals

Facebook: Rockcliff Metals Corporation

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Alistair Ross

President & CEO

Mobil: (705) 507-4251

aross@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48849

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48849&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77289 R2090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77289R2090

AXC0169 2019-09-16/14:10