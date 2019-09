München (www.anleihencheck.de) - Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ruft Anleiheinhaber der ClinicAll Germany GmbH zur Interessensbündelung auf - AnleihenewsDie ClinicAll Germany GmbH hat am 12. September 2019 bekanntgegeben, dass die Gesellschaft beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat, so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...