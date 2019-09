Mainz (ots) -



Montag, 23. September 2019, 22.25 Uhr

Erstausstrahlung Statements, Musik und Performances: Filmkünstler Peter Braatz macht sich auf einen Streifzug durch die Schweiz, Österreich und Deutschland und trifft Künstlerinnen und Künstler aus allen Genres sowie zufällige Reisebekanntschaften. Sie erhalten Raum, Zustände zu beschreiben und zu formulieren, die sie gerade bewegen. Das daraus entstandene "filmische Mobile" "Die 3 Satelliten" zeigt 3sat am Montag, 23. September 2019, um 22.25 Uhr in der "3satDokumentarfilmzeit".



"Die 3 Satelliten" ist das Ergebnis eines offenen Konzepts, das den Mitwirkenden die Möglichkeit für ganz eigene Einbringungen gibt. Das Spektrum der zu Wort kommenden oder in Aktion tretenden Protagonistinnen und Protagonisten reicht von Jean Ziegler, Marco Rima, Thomas Schunke in der Schweiz, Adele Neuhauser, Christoph und Lollo, Yasmo in Österreich bis zu Henning Venske, Simone Solga, Detlev Buck in Deutschland. Deren Rede- oder Performance-Beiträge stehen gleichberechtigt neben den Statements von zufälligen Reisebegegnungen und beschäftigen sich mit den Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, wie man diesen begegnen und die Voraussetzungen für ein gutes und nachhaltiges Leben und Zusammenleben schaffen kann. So entwickelt sich Peter Braatz' Montagefilm zu einer eigenwilligen Hommage an die Gemeinschaft der drei deutschsprachigen Länder, Mentalitäten und Kulturen.



Filmemacher und Musiker Peter Braatz gehörte in den 1980er-Jahren mit seiner Band S.Y.P.H. zu den Protagonisten der deutschen Punk-Szene, studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) Regie und machte sich in den letzten Jahrzehnten einen Namen als Filmkünstler, dessen Experimental- und Dokumentarfilme sich durch ihre musikalische Montage auszeichnen. Sein letzter Dokumentarfilm, "Blue Velvet Revisited - A Meditation on a Movie", lief 2017/18 auf zahlreichen Festivals.



"Die 3 Satelliten" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/odd/



