Medieninformation

Digitale Kundenschnittstellen der Baloise sind die besten der Schweiz

Basel, 16. September 2019. Die digitalen Kundenschnittstellen der Baloise in der Schweiz schneiden im Vergleich zu den Mitbewerbern am besten ab. Dies zeigt die unabhängige, repräsentative Studie "Digitalisierungs-Ranking 2019", die von Zühlke, Horváth & Partner, dem Link Institut und der Hochschule für Wirtschaft Zürich durchgeführt worden ist. Die Studie bestätigt die Baloise in der Bestrebung, im Rahmen ihrer strategischen Phase "Simply Safe" ihre Kunden mit einfachen sowie modernen Versicherungslösungen und -services zu begeistern.

"Die durch ein renommiertes Konsortium durchgeführte Studie zeigt, dass der Digitalisierungsgrad einer Kundenschnittstelle nicht zwingend auf das Kundenbedürfnis abgestimmt ist. So wird der Abschluss einer Versicherungspolice zum Beispiel vorzugsweise über den Desktop durchgeführt, eine rein auf Mobilgeräte zugeschnittene Abschlussstrecke ist deshalb suboptimal", sagt der Studienleiter Anup Nastik.

Bei der Baloise überzeugten das responsive Webdesign und die übersichtliche Darstellung der Schritte zur Prämienberechnung bis hin zum Abschluss. Ausserdem schätzten die Kunden die automatische Generierung von drei verschiedenen Angeboten, welche die Versicherungspolice in einer "small", "medium" oder "large" Variante übersichtlich aufzeigten und welche sich anschliessend sogar noch weiter personalisieren liessen. Die einfache Zwischenspeicherung der Eingaben, die das Weiterbearbeiten zu einem späteren Zeitpunkt problemlos möglich macht, trug ebenso dazu bei, dass die Baloise zur führenden Schweizer Sachversicherung an den digitalen Kundenschnittstellen gewählt wurde.

Co-Studienleiter Lukas Urech ergänzt: "Die digital-affinen Kunden honorieren die Bemühungen der Baloise der letzten Jahre, die Customer Journey für ihre Kunden zu perfektionieren. Die Resultate unserer Studie zeigen, dass die gesamte Kette von Information, Abschlussprozess bis hin zur digitalen Schadenabwicklung optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden muss."

Das Management-Summary der Studie kann hier heruntergeladen werden.

Weitere Informationen

Medienmitteilung und Management-Summary der Studie auf www.baloise.com

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Datenschutz

Bei der Baloise nehmen wir den Datenschutz sehr ernst. Aufgrund der neuen Datenschutzgesetzgebung möchten wir Sie informieren, dass wir Ihre Kontaktdaten (von Ihnen geliefert oder öffentlich zugänglich) in unserer Datenbank verwalten, um Ihnen unsere Medienmitteilungen zustellen zu können. Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden wollen, können Sie dies mittels Link am Ende dieser Mitteilung tun. Ihre Daten werden dann von unserer Datenbank gelöscht.

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'200 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.