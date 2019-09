Pressemitteilung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

Insolvenz gefährdet Ansprüche der Anleiheinhaber

Die ClinicAll Germany GmbH hat am 12. September 2019 bekanntgegeben, dass die Gesellschaft beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Daher sind nach Einschätzung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) die Ansprüche der Inhaber von Anleihen der ClinicAll Germany GmbH als gefährdet anzusehen.

Laut Angaben der Gesellschaft habe die Entwicklung digitaler ...

