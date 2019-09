In einem Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,25%-Anleihe der Stern Immobilien AG (WKN: A2G8WJ) weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die Bewertung ergebe sich aufgrund der zuletzt starken Immobilienverkäufe mit deutlichen Gewinnen, der hieraus resultierten deutlichen Verbesserung der Eigenkapitalquote des Unternehmens sowie des weiteren Ausbaus der stillen Reserven in den Objekten in Verbindung mit dem im Bereich besicherter Immobilienanleihen attraktiven Rendite von 5,90% p.a. (auf Kursbasis 101,10% am 13.09.2019), so die Analysten in ihrem Fazit.

INFO: Die Stern Immobilien AG ist ein Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien im Münchner Raum. Das Geschäftsmodell basiert im Wesentlichen auf der wertsteigernden Entwicklung von Immobilienprojekten und dem anschließenden Verkauf. Die Bestandshaltung ist von untergeordneter Bedeutung.

Stern Immobilien-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...