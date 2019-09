Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis nach dem Besuch einer Multiple-Sklerose-Fachkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Studiendaten zu dem Medikamentenkandidaten Ofatumumab seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Montag vorliegenden Studie. Ofatumumab dürfte ein bedeutendes Konkurrenzprodukt für das Mittel Ocrevus von Roche werden, wenn es um die Behandlung schubförmig wiederkehrender multipler Sklerose geht./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / 15:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-09-16/14:56

ISIN: CH0012005267