Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit Blick auf etwaige Strafzölle in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge die Welthandelsorganisation (WTO) die Subventionen der Europäischen Union für den Flugzeugbauer für widerrechtlich und Strafzölle der USA auf europäische Importgüter mithin für rechtens erklären dürfte, seien nicht gerade hilfreich für Airbus, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der ganze Zusammenhang sei jedoch komplex./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 09:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 09:08 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-09-16/15:09

ISIN: NL0000235190