FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat die vom EZB-Rat in der vergangenen Woche beschlossenen Lockerungsmaßnahmen verteidigt. In einer programmatischen Rede in London sagte Lane, dass die EZB den Einlagenzins falls erforderlich noch weiter senken könne und dass die Zins-Guidance das wichtigste geldpolitische Instrument der Zentralbank sei. Die neuen Nettoanleihekäufe stellen nach seiner Darstellung nur eine flankierende Maßnahme dar, können aber für längere Zeit ohne eine Anhebung der aktuellen Obergrenzen durchgehalten werden.

"Wir sind der Ansicht, dass wir den Einlagensatz falls notwendig weiter senken können und damit auch den kurzfristigen Geldmarktzins", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext in London. Daher gebe es auch keinen Grund für die Erwartung steigender Kurzfristzinsen.

Seit der Entscheidung der EZB vom vergangener Woche, Überschussreserven der Banken bis zum Sechsfachen des Reservesolls vom Einlagensatz von minus 0,5 Prozent freizustellen, steigen allerdings die Euribor-Sätze. Nach Aussage einer Marktteilnehmerin könnte es für Banken attraktiv sein, Geld zu minus 0,20 Prozent aufzunehmen und zum Nullzins bei der EZB zu parken.

September 16, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

