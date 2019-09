"FU-Fonds Bonds Monthly Income" (WKN: HAFX9M) - so der Name eines neuen Anleihen-Fonds, der im Juli 2019 von der Heemann Vermögensverwaltung AG aufgelegt wurde. Das Besondere: Der offene Rentenfonds schüttet monatlich aus. Die erste Ausschüttung in Höhe von 0,25% erfolgte am 13. September 2019. Am 17. September 2019 werden den Anlegern des Rentenfonds 25 Cent je Anteilsschein gutgeschrieben.

Im Monat August 2019 hatte der Fonds einen ausschüttungsfähigen Ertrag nach Kosten in Höhe von 35 Cent pro Anteilsschein erwirtschaftet. Hiervon wurden jetzt 25 Cent je Anteilsschein ausgeschüttet. Der über 25 Cent hinausgehende erwirtschaftete Monatsertrag von 10 Cent je Anteilsschein wurde vorgetragen. ...

